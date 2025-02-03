Fenerbahçe'den Cengiz Ünder teklifine yanıt

Ertan Süzgün'ün haberine göre Lens, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro kiralama teklifi yaptı. Fransız ekibinin oyuncunun maaş ödemesini Fenerbahçe ile birlikte ödeme isteği kabul görmedi.



Fenerbahçe 'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.Haberdeaktarıldı.Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.