Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı hakemine tepki!

Fenerbahçe, kadın futbol derbisinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Beşiktaş maçı hakemine tepki!
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20 Kasım 2023 21:28
Fenerbahçe, kadın futbol derbisinde Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada, "Haksız kararlar, olan & olmayan ofsaytlar, … daha niceleri!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli takım resmi hesabından ayrıca, "Fenerbahçe arması ve Şükrü Saracoğlu Stadı olunca zaman, mekan, kadın ve erkek takımları fark etmiyor." sözlerini paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.


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