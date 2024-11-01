Fenerbahçe'den AZ Alkmaar'a yakın takip!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde sıradaki rakibi AZ Alkmaar olacak.
Temsilcimiz, 7 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
YAKIN TAKİP
Kırmızı-Beyazlılar'ı yakından takip eden teknik ekip, 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak Feyenoord-AZ Alkmaar maçını mercek altına alacak.
SAKAT İSİMLER VAR
Hollanda ekibinde stoperler Goes, İndi, orta sahalar Schouten ve Buurmeester ile takımın yıldızları Van Bommel ve Sadiq'in sakatlığı bulunuyor.
Bu isimlerin Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyecekleri belli değil.
Temsilcimiz, 7 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
YAKIN TAKİP
Kırmızı-Beyazlılar'ı yakından takip eden teknik ekip, 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak Feyenoord-AZ Alkmaar maçını mercek altına alacak.
SAKAT İSİMLER VAR
Hollanda ekibinde stoperler Goes, İndi, orta sahalar Schouten ve Buurmeester ile takımın yıldızları Van Bommel ve Sadiq'in sakatlığı bulunuyor.
Bu isimlerin Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyecekleri belli değil.