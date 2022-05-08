Fenerbahçe'de Zajc tarihe geçmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maça çevrildi. İki takım da zorlu mücadeleye büyük bir konsantrasyonla hazırlanırken, Fenerbahçe'de derbi maçta gözler bu sezonun flaş ismi Miha Zajc'ta olacak.



Son 5 lig maçının 3'ünde ağları sarsan ve bu sezon attığı 9 golle en skorer lig performansını sergileyen Zajc, derbide Beşiktaş'a karşı gol bulması halinde önemli bir başarıya imza atmayı başaracak.



Bu sezonki derbi maçlarda Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı gol atma başarısı gösteren Miha Zajc, derbide de ağları sarsması halinde seriyi tamamlayıp bir sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayan 3. Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçecek.



Fenerbahçe'de son olarak Max Kruse, 2019-2020 sezonunda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aynı sezonda gol atma başarısı göstermişti.



Kruse'den önce ise Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aynı sezonda gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu 2011-2012 sezonunda Moussa Sow olmuştu.



Beşiktaş derbisinde ağları sarsması halinde ligdeki gol sayısını 10'a çıkaracak olan Miha Zajc, Sow ve Kruse sonrası adını kulüp tarihine de yazdırmış olacak.



Fenerbahçe'nin son dönemde yakaladığı çıkışta büyük bir paya sahip olan Miha Zajc, gösterdiği performansla özellikle İtalyan kulüplerini peşine takmayı başarmıştı.



Sarı-Lacivertliler ise gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Zajc ile yeni kontrat imzalayarak Sloven orta saha oyuncusunu takımda tutmayı planlıyor.



Fenerbahçe, 2019 yılında İtalya'nın Empoli takımından transfer ettiği Miha Zac için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.





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