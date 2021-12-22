Fenerbahçe'de Valencia ve Pelkas geri döndü

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ile Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Valencia, daha sonra yapılan 5 maçta kadroda yer almadı. Enner Valencia, son oynanan Beşiktaş derbisinde de 90+3. dakikada oyuna dahil edildi.



Aynı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pelkas ise son 6 maçın 5'inde süre alamadı, birinde ise sonrada oyuna girdi.





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