Fenerbahçe'de sakatlık yanıtı!

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Foti, sakat futbolcular için gelen, "Gaziantep'e fiziksel durumları nedeniyle götürülmeyen Dominik Livakovic, Djiku, Amrabat, Levent gibi isimlerin son durumu nasıl?" sorusunun ardından, "Djiku geçen hafta hastaydı, iyi durumda ama idman eksikliği var. Levent de darbeye bağlı sakatlık yaşadı, 3 gündür antrenmanlara çıkıyor. Livakovic, uzun süreli bir sakatlık yaşadı ama iyi durumda. İdmanlarını sürdürüyor. Amrabat da takımla çalıştı, ihtiyaç olması halinde o da hazır durumda." diye yanıt verdi.
Foti, Antalyaspor'la ilgili olarak, "Antalyaspor'un yeni hocalarıyla yaptıkları maçları izledik. Topsuz oyunda organize bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık. Eminim ellerinden geleni yapacaklardır ama bizim bugün kazanmamız gerekiyor." dedi.
Foti, sakat futbolcular için gelen, "Gaziantep'e fiziksel durumları nedeniyle götürülmeyen Dominik Livakovic, Djiku, Amrabat, Levent gibi isimlerin son durumu nasıl?" sorusunun ardından, "Djiku geçen hafta hastaydı, iyi durumda ama idman eksikliği var. Levent de darbeye bağlı sakatlık yaşadı, 3 gündür antrenmanlara çıkıyor. Livakovic, uzun süreli bir sakatlık yaşadı ama iyi durumda. İdmanlarını sürdürüyor. Amrabat da takımla çalıştı, ihtiyaç olması halinde o da hazır durumda." diye yanıt verdi.
Foti, Antalyaspor'la ilgili olarak, "Antalyaspor'un yeni hocalarıyla yaptıkları maçları izledik. Topsuz oyunda organize bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık. Eminim ellerinden geleni yapacaklardır ama bizim bugün kazanmamız gerekiyor." dedi.