Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sarı lacivertli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder, kasığından sakatlandı.
EN AZ 3-4 HAFTA YOK
Samsunspor maçının kamp kadrosunda yer almayan başarılı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Cengiz Ünder'in Samsunspor maçının yanı sıra Manchester United, Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Sarı lacivertli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder, kasığından sakatlandı.
EN AZ 3-4 HAFTA YOK
Samsunspor maçının kamp kadrosunda yer almayan başarılı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Cengiz Ünder'in Samsunspor maçının yanı sıra Manchester United, Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.