Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok

Fenerbahçe'de kasık sakatlığı yaşayan Cengiz Ünder'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatlık: 3-4 hafta yok
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19 Ekim 2024 17:28
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı lacivertli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder, kasığından sakatlandı.

EN AZ 3-4 HAFTA YOK

Samsunspor maçının kamp kadrosunda yer almayan başarılı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Cengiz Ünder'in Samsunspor maçının yanı sıra Manchester United, Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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