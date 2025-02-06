Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu
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06 Şubat 2025 12:08
Son güncelleme 06 Şubat 2025 12:37
Fenerbahçe'de Erzurumspor maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in durumları belli oldu.

YUSUF AKÇİÇEK

Erzurumspor maçında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan ve dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınmak zorunda kalan Yusuf'ta korkulan olmadı.

MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı. Genç oyuncunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALEXANDER DJIKU

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ise Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

DIEGO CARLOS

Fenerbahçe'de en çok korkulan isim Diego Carlos'tan ise kötü haber geldi.

Yusuf Akçiçek gibi dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoper, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA'ya bildirilecek listede güncelleme yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sakatlıklar hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada "Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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