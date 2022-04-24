Fenerbahçe'de rota Jorge Jesus

Uzun bir dönem Löw'le görüşen Başkan Ali Koç bir türlü resmi adımları atamadı. Alman çalıştırıcının ikna olmaması nedeniyle süreç çok uzadı. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler ışığında Jorge Jesus adı öne çıktı.



Hatta Portekiz'de yapılacak görüşmeler için de adımlar atıldı, temaslar yoğunlaştı. Portekizli çalıştırıcının Benfica'dan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'da kalmak istediği ve 2022-23 sezonuyla sahalara döneceği biliniyor.



Başkan Ali Koç ve yöneticilerden Selahattin Baki, yeni teknik direktör konusunda ibreyi 67 yaşındaki Jorge Jesus'a çevirerek görüşmeleri sıklaştırdı.



Portekiz'de ilgi topladı



Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşmasıyla Portekiz'de büyük ilgi topladı. Jesus'un 'Yeni bir hedef için tekrar toplandık' mesajı da öne çıkarıldı. 67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.



İsmail Kartal'ın performansı yakından takip ediliyor



Ancak bir yandan da İsmail Kartal'ın yakaladığı başarılı ivme göz ardı edilmiyor. Sarı-lacivertli takımın Kartal ile ligde son 10 maçın 9'unu kazanıp 1 beraberlik alması ve yakalanan hava Ali Koç başta olmak üzere herkesin hoşuna gidiyor. Şu anda İsmail Kartal'ın tribünlerin de tam desteğini alması dikkatlerden kaçmıyor.



İbre Jesus ve İsmail Kartal'a döndü



Sezonun bitimine 4 hafta kaldığı için şu anda yeni hocanın kim olacağı resmi olarak açıklanmayacak. Hem takımın ikincilik hedefi hem de iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi takımın motivasyonu bozulmayacak. Fakat sarı-lacivertlilerde ibre Joachim Löw'den daha çok Jorge Jesus ve İsmail Kartal'a dönüyor.





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