Fenerbahçe'de Rennes maçına yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Rennes maçına yoğun ilgi gösterdi.



Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakada tribünlerde kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.



Mücadele öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tek tek tüm oyuncuları tribünlere çağırarak tezahürat yaptı.



Öte yandan, karşılaşmayı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Müsabakayı, 9 yabancı medya mensubu da yerinde izledi.





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