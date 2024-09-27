Fenerbahçe'de Osayi cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giyememişti.
Sakatlığını atlatan ve Union Saint-Gilloise ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Osayi-Samuel, 65'inci dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 90'ıncı dakikada yaptığı penaltının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Cezalı duruma düşen Nijeryalı sağ bek, Twente maçında forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan ve Union Saint-Gilloise ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Osayi-Samuel, 65'inci dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 90'ıncı dakikada yaptığı penaltının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Cezalı duruma düşen Nijeryalı sağ bek, Twente maçında forma giyemeyecek.