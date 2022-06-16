Fenerbahçe'de Marcelo gelişmesi!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Marcelo, son kararını tatilden sonra verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Marcelo gelişmesi!
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16 Haziran 2022 11:20
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un çok istediği Marcelo, kararını tatilden sonra verecek.

Brezilyalı yıldız, kendisi için düzenlenen özel törenle 2007'den beri formasını giydiği Real Madrid'e veda etmişti.

Marcelo, ülkesinden ve Katar'dan gelen teklifleri, Avrupa'da devam etmek için geri çevirdi. Tecrübeli sol bek için şu anda Fenerbahçe , Marsilya ve Lyon devrede.

Marcelo'nun, kısa süreli bir tatil yaptıktan sonra yeni takımıyla ilgili kararını vereceği öğrenildi. Roberto Carlos ve Alex De Souza'nın, yıldız futbolcunun Çubuklu formayı giymesi için ellerinden geleni yaptığı kaydedildi.

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