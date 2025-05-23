Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!

Fenerbahçe'de gündem, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle yeniden şekilleniyor.



Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında galibiyet alamayan, sezonu ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk hasretine son veremeyen Portekizli çalıştırıcıyla yolları ayırmayı planlıyor. Ancak Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan 25 milyon euroluk tazminat maddesi, yönetimin elini kolunu bağlıyor.



FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAZMİNAT ÖDEMEK İSTEMİYOR



Daha önce çalıştığı kulüplerden aldığı tazminatlarla adından söz ettiren Mourinho ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamdan "Görevime devam etmek istiyorum" yanıtını aldı. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, böylesine yüksek maliyetli bir ayrılığı da göze almak istemiyor.



TEKLİF BEKLENİYOR



Fenerbahçe cephesinin en büyük umudu ise Portekiz Milli Takımı. Hem Başkan Ali Koç hem de Jose Mourinho daha önce milli takımdan teklif aldıklarını açıklamıştı. Devre arasında gelen bu teklif reddedilmişti ancak yönetim, benzer bir teklifin yeniden gelmesini bekliyor. Mourinho'nun ayrılığı halinde, sözleşme gereği kendisinin de tazminat ödemek zorunda kalacağı belirtiliyor. Portekiz'e "evet" demesi durumunda, tarafların yeniden masaya oturarak yolları ayırması bekleniyor.



Mourinho'nun ayrılığına karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, alternatif teknik direktör adayları üzerinde çalışmalara başladı. Ayrılık durumunda Sportif Direktör Mario Branco'nun da dahil olacağı yeni hoca arayışları hız kazanacak.



ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞTÜ



Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, camianın merakla beklediği kritik görüşme dün gerçekleşti. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile Yıldırım'ın ofisinde bir araya geldi. Görüşmeye Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı. Toplantıda kulübün içinde bulunduğu durum, genel kurul süreci ve taraftar tepkileri ele alındı.



Ali Koç, istifa çağrıları ve toplanan imzalar sonrası eylül ayında kongre kararı almıştı. Aziz Yıldırım ise bu sürecin daha erkene çekilmesi gerektiğini savundu. Ancak Koç'un, kongre tarihinin değişmemesi konusunda kararlı olduğu öğrenildi.







