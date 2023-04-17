Ankaragücü karşısında uzatmalarda geri dönüşe imza atan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un basın toplantısı yine çok dikkat çekti. Hem yayıncı kuruluşta hem de daha sonra basın toplantısında yaptığı açıklamalarla ses getiren Portekizli hoca, geleceğe dair adeta şifreler sundu.Özellikle Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmeden bahsederken, "Başkan kalmazsa ben de kalmam" söylemi dikkat çeken Jesus, herkesi şaşırttı. Koç'un görevde bir senesinin daha olmasına rağmen, sezon sonunda bırakma ihtimalinden söz etmesi kafaları karıştırdı. 2018'ten bu yana başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç henüz şampiyonluk yaşama şansını elde edemedi. Bu nedenle,sorusu akıllara geldi.Beşiktaş'a karşı 4-2 kaybedilen derbi sonrası da çokça tartışılan bu konu, Jorge Jesus'un açıklamalarıyla tekrar gündeme taşındı. Başkan Ali Koç'a çok saygı ve sevgi duyduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, gelecek sene kalma şartını da bu duruma bağladı. Jesus, ilk kez geleceğine dair net bir ifade kullandı.Öte yandan Jorge Jesus'un taraftarlara yönelik açıklamaları da dikkatlerden kaçmadı. Bir kez daha tribünlere eleştiri getiren sarı-lacivertlilerin teknik patronu, hem futbolcularına yönelik ıslıklamalar hem de takıma yeteri kadar destek verilmemesiyle ilgili konuştu. Jesus, Karagümrük maçından sonra da,görüşünü dile getirmişti.