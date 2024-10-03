Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde göz hapsinde!

Hollanda Milli Takımı yetkililerinin bugün oynanacak Twente-Fenerbahçe maçında Jayden Oosterwolde'yi izleyeceği ve Ronald Koeman'a raporlayacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde göz hapsinde!
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03 Ekim 2024 09:35
Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde göz hapsinde...

Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı geçen sezondan beri ortaya koyduğu futbolla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gelen resmi teklifleri ise elinin tersiyle geri çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı yıldızı için milli takım kapısı açılmak üzere..

KOEMAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Portakallar'ın hocası Ronald Koeman, geçtiğimiz günlerde Jayden Oosterwolde ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ona gelecek planlarından bahsetti.

OOSTERWOLDE GÖRÜŞMEDEN ÇOK MEMNUN

23 yaşındaki savunma oyuncusunun ise bu görüşmeden çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında...

MARKAJA ALINACAK

Hollanda Milli Takım yetkililerinin bugün oynanacak Twente maçında da yıldız oyuncuyu markaja alacağı öğrenildi.

BU SEZON OOSTERWOLDE

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Oosterwolde, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1109 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu bu sezon ligde ve Avrupa'da skor katkısı veremedi. Ancak Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.  

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