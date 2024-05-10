Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımın başında olmayacağı öne sürüldü. Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi halinde de yabancı teknik direktör tercih edeceği vurgulandı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!
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10 Mayıs 2024 10:23
Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın akıbeti merak konusu.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İsmail Kartal net olarak gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak.

Deneyimli teknik adamın kredisini tükettiği ve Ali Koç'un devam ettiği senaryoda dahi yolların ayrılacağı vurgulandı.

Yine haberde gerek Ali Koç gerek yeni bir başkanın seçilmesi halinde 2024-25 sezonunda yabancı teknik direktör tercih edileceği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, bu sezon çıktığı toplam 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 2.36 puan ortalaması yakaladı. 

 

 

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