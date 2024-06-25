Fenerbahçe'de iki ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrilse de kadroda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Fenerbahçe'de öncelikle geçen sezon istediği süreleri alamayan Miha Zajc ile beraber Milan'dan alınan Rade Krunic ile yolların ayrılması bekleniyor.
Bu iki isim gönderilip hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için kaynak yaratılacak.
Fenerbahçe'de öncelikle geçen sezon istediği süreleri alamayan Miha Zajc ile beraber Milan'dan alınan Rade Krunic ile yolların ayrılması bekleniyor.
Bu iki isim gönderilip hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için kaynak yaratılacak.