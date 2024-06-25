Fenerbahçe'de iki ayrılık kararı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Miha Zajc ve Rade Krunic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de iki ayrılık kararı!
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25 Haziran 2024 09:16
Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrilse de kadroda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de öncelikle geçen sezon istediği süreleri alamayan Miha Zajc ile beraber Milan'dan alınan Rade Krunic ile yolların ayrılması bekleniyor.

Bu iki isim gönderilip hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için kaynak yaratılacak.

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