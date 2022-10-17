Fenerbahçe'de gündem stoper; Sürpriz hedef

Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Ligin en çok gol atan takımı olmayı başaran sarı lacivertlilerde bazı maçlarda ise savunma alarm verdi. Jesus'un başarılı grafiği sonrası yönetim de devre arası takviyeleri için çalışmalara erkenden başladı.



Başkan Ali Koç, ağırlıklı olarak 3'lü savunma sistemini kullanan Jesus için stoper rotasyonunu arttırmayı planlıyor. Kanarya'nın stoper hattı için 4 oyuncusu bulunuyor. Jesus, Luan Peres, Attila Szalai, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique'yi değerlendirmeyi seçerken takımdaki bir başka stoper olan Lemos'u ise kadroda düşünmüyor. 3'lü savunma sisteminde bu 4 oyuncudan birinin sakatlık yaşaması durumunda, Portekizli hocanın eli oldukça daralıyor. Bunun bilincinde olan yönetim, biri genç ve biri tecrübeli olmak üzere devre arasında 2 takviye birden yapmayı planlıyor.



16'LIK SAVUNMACININ PEŞİNDE



Fenerbahçe'nin genç oyuncu hedefi ise ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da top koşturan 16 yaşındaki savunmacı Efe Sarıkaya için harekete geçti. Zira genç oyuncu Beşiktaş ve Galatasaray'ın da radarındaydı. Ancak başkan Ali Koç elini çabuk tutarak bu transferi noktalamak istiyor.



Öte yandan, Altay'da futbola başlayan Efe, şubat ayında İzmir temsilcisi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Son dönemde Cenk Özkaçar'ın Fransız ekibi Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor.



NINO BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE



Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi sattıktan sonra yaz transfer döneminde Brezilyalı stoper için girişimlerde bulunmuş, sonuç alamamıştı. Devre arası için stoper arayışına başlanması sebebiyle Fluminense'nin yıldızı bir kez daha gündeme geldi. Yönetim, Nino'yu kadroya katmak için Brezilya ekibinin kapısını yeniden çalmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan oyuncu için daha önce 5 milyon euroluk bir teklif yapılmıştı. Yönetim bu kez rakamı biraz daha arttırarak yeniden masaya oturmayı planlıyor. Nino aynı zamanda teknik direktör Jorge Jesus'un da transfer listesinde olan bir oyuncuydu.



İÇ TRANSFERDE ÖNEMLİ HAMLE



Sarı lacivertlilerde gündemin bir diğer maddesi ise Gustavo Henrique. Jesus'un sistemine uyum sağlayarak önemli katkılar vermeyi başaran Brezilyalı oyuncunun bonservisinin Ocak ayında alınması planlanıyor. 1.4 milyon euroya kiralanan ve 1.4 milyon euro daha verilerek bonservisinin tamamın alınabilecek Brezilyalı stoper için Ocak ayında bir hamle yapılması kararı alındı.









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