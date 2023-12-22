Fenerbahçe'de Fred yerine Crespo

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi planı, Kayserispor maçı kadrosu ile başladı.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko riske edilmedi. Kart sınırındaki İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo da ilk 11'de yoktu. Ancak her şey iyi giderken Fred'in kırmızı kartı tüm planı alt üst etti.
İsmail Kartal, derbide Crespo'yu 6 numarada, Fred'i onun önünde oynatacaktı. Ancak Fred'in kırmızısı sonrası bu plan hayata geçemeyecek. İsmail Yüksek 6 numarada oynayacak. Crespo ise 8 numarada Fred'in pozisyonunda görev yapacak.
EN KRİTİK ADAM
Fenerbahçe'de gerçek anlamda alternatifi olmayan tek isim Fred. Futbolcunun sakatlığında sarı-lacivertliler oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Bu yüzden derbide bu futbolcunun görevini üstlenecek olan Crespo maçın en kritik adamı olacak.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko riske edilmedi. Kart sınırındaki İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo da ilk 11'de yoktu. Ancak her şey iyi giderken Fred'in kırmızı kartı tüm planı alt üst etti.
İsmail Kartal, derbide Crespo'yu 6 numarada, Fred'i onun önünde oynatacaktı. Ancak Fred'in kırmızısı sonrası bu plan hayata geçemeyecek. İsmail Yüksek 6 numarada oynayacak. Crespo ise 8 numarada Fred'in pozisyonunda görev yapacak.
EN KRİTİK ADAM
Fenerbahçe'de gerçek anlamda alternatifi olmayan tek isim Fred. Futbolcunun sakatlığında sarı-lacivertliler oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Bu yüzden derbide bu futbolcunun görevini üstlenecek olan Crespo maçın en kritik adamı olacak.