Fenerbahçe'de Ergin Ataman tepkisi

Fenerbahçe taraftarları, Union Saint-Gilloise maçında Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ergin Ataman tepkisi
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26 Eylül 2024 22:24
Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçında A Milli Takım ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.

Ergin Ataman, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunmuş ve daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.

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