Fenerbahçe'de Ergin Ataman tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise maçında A Milli Takım ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulundu.
Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.
Ergin Ataman, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunmuş ve daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.
Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde yaptıkları tezahüratla Ataman'a tepki gösterdi.
Ergin Ataman, Galatasaray - Panathinaikos maçında derbi maçın skoruna göndermede bulunmuş ve daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Fenerbahçe, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.