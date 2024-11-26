Fenerbahçe'de En-Nesyri giderse ilk aday Mateta!

38 yaşındaki Edin Dzeko'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Youssef En-Nesyri'ye ise transfer teklifleri gelmesi Fenerbahçe'yi şimdiden forvet arayışına yöneltti.
Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için gelen 34 milyon Euro'luk teklife sarı lacivertli yönetim henüz olumsuz bir yanıt vermedi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ara transfer döneminin başlangıcına kadar forvet araştıracak olan Fenerbahçe, iyi bir isim ile anlaşılması durumunda teklifi kabul edecek.
MENAJERLERDEN ÖNERİ
Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor.
Son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki Fransız santrfor bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 5 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. 2022 yılında Mainz'dan 11 milyon Euro bonservisi bedeliyle transfer edilen Mateta'nın Crystal Palace ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için gelen 34 milyon Euro'luk teklife sarı lacivertli yönetim henüz olumsuz bir yanıt vermedi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ara transfer döneminin başlangıcına kadar forvet araştıracak olan Fenerbahçe, iyi bir isim ile anlaşılması durumunda teklifi kabul edecek.
MENAJERLERDEN ÖNERİ
Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor.
Son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki Fransız santrfor bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 5 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. 2022 yılında Mainz'dan 11 milyon Euro bonservisi bedeliyle transfer edilen Mateta'nın Crystal Palace ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.