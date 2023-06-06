Fenerbahçe'de eleştiri okları Szalai'nin üstünde!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkaran Fenerbahçe'de, Atilla Szalai sezonun son bölümünde oynadığı futbol ile büyük hayal kırıklığı yarattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de eleştiri okları Szalai'nin üstünde!
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06 Haziran 2023 09:55
Fenerbahçe'de bir dönem bonservis bedeli için 20 milyon euro'nun üzerinde rakamlar istenen Attila Szalai bu sezon beklenilen performansı sergileyemedi. 

Macar savunma oyuncusu son olarak Galatasaray maçında verdiği hava topuyla gole sebep oldu. Szalai, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik Giresunspor deplasmanında da gole sebebiyet veren hatayı yapmıştı.

Taraftarlar 25 yaşındaki futbolcunun performansından memnun değil. Attila Szalai için iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor.

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