Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in maaşı ayrılığa engel oluyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun şans vermediği Cengiz Ünder'in ayrılığı için teklif bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in maaşı ayrılığa engel oluyor
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03 Ocak 2025 12:00
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun şans vermediği Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'den yıllık net 3.7 milyon euro kazanan Cengiz Ünder'in maaşı, oyuncunun Avrupa'ya transferini zorlaştırıyor.

Deneyimli futbolcuya Avrupa'dan talipler olsa da takımlar bu maaşı ödemeye yanaşmıyor. Cengiz Ünder'in menajeri ise takım arayışlarını sürdürüyor.

Haber detayında Cengiz Ünder'in temsilcisinin Suudi Arabistan kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtildi. Maaş sorununun aşılması halinde Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder'i 15 milyon euro karşılığında Marsilya'da transfer etmişti.



 
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