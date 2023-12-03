Konferans Ligi'ndeki 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, yarın evinde ağırlayacağı Sivasspor'u mağlup ederek biraz olsun moral bulmak istiyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler için en büyük teselli, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Fred'in tekrar sahalara dönecek olması.
BOĞUCU PRES GERİ DÖNÜYOR
Brezilyalı yıldızın hazır hale gelmesiyle eli güçlenen teknik direktör İsmail Kartal, daha önce uyguladıkları boğucu presle, rakibi orta sahada bitirme ve hızlı hücuma çıkma stratejisini yeniden uygulama imkânına sahip olacak.
Bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor.
BOĞUCU PRES GERİ DÖNÜYOR
Brezilyalı yıldızın hazır hale gelmesiyle eli güçlenen teknik direktör İsmail Kartal, daha önce uyguladıkları boğucu presle, rakibi orta sahada bitirme ve hızlı hücuma çıkma stratejisini yeniden uygulama imkânına sahip olacak.
Bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor.