Fenerbahçe'de Arda hamle oyuncusu

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncusu Arda Güler, Konyaspor maçında yedek kulübesinde olacak ve Pelkas'la birlikte hocası İsmail Kartal'dan görev bekleyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Arda hamle oyuncusu
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20 Mart 2022 11:19
Hafta içinde düzenlenen törenle sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Konyaspor mücadelesinde de tıpkı Alanya'da olduğu gibi hamle oyuncusu olarak görev yapacak.

ALANYA'DA 1 GOL, 1 ASİST

Dimitris Pelkas'la birlikte sonradan oyuna girip, takımına güç katmayı hedefleyen Arda, son mücadelede oyuna girmiş ve attığı golün yanı sıra yaptığı asistle yıldızlaşmıştı.

Süper Lig tarihinde gol atan en genç Fenerbahçe oyuncusu olan yıldız adayı (17 yaş 16 gün), bu sezon sahada kaldığı her 54 dakikada (161 dakikada 1 gol ve 2 asist) bir golde pay sahibi olarak dikkatleri üzerine çekti.

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