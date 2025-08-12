Fenerbahçe'de Archie Brown şov yaptı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u etkileyici bir performansla mağlup ederek Play-off turuna yükselirken, gecenin kahramanı yeni transfer Archie Brown oldu.





İngiliz sol bek, Kadıköy'de oynanan mücadelede hem hücumda hem savunmada etkili bir performans sergileyerek takımının galibiyetinde başrol oynadı. Maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan Brown, taraftarın büyük alkışını topladı.





Genç oyuncu, ilk golünü Fenerbahçe formasıyla kaydederken, yaptığı asistlerle de hücumda fark yarattı. Brown'un bu etkili oyunu, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun planına ne kadar hızlı adapte olduğunu da gösterdi.



