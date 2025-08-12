12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Fenerbahçe'de Archie Brown şov yaptı!

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi Play-off turuna yükseldiği rövanş maçında yeni transfer Archie Brown, 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

calendar 12 Ağustos 2025 23:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Archie Brown şov yaptı!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u etkileyici bir performansla mağlup ederek Play-off turuna yükselirken, gecenin kahramanı yeni transfer Archie Brown oldu.

İngiliz sol bek, Kadıköy'de oynanan mücadelede hem hücumda hem savunmada etkili bir performans sergileyerek takımının galibiyetinde başrol oynadı. Maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan Brown, taraftarın büyük alkışını topladı.

Genç oyuncu, ilk golünü Fenerbahçe formasıyla kaydederken, yaptığı asistlerle de hücumda fark yarattı. Brown'un bu etkili oyunu, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun planına ne kadar hızlı adapte olduğunu da gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
