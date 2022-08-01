Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona büyük umutlarla giren ama şansız bir şekilde Dinamo Kiev'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe'de tek gündem sakat oyuncular oldu.Dinamo Kiev maçının üzüntüsünü atlatamadan arka arkaya gelen sakatlık haberleri keyifleri daha çok kaçırdı. Ancak esas üzüntü kalede yaşandı. Teknik heyetin korktuğu oldu ve alternatifi olmayan kaleci Altay Bayındır'da diz travması tespit edildi.Şu anda Altay'ın perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçındaki Slovacko mücadelesinde oynaması zor gözüküyor. Teknik heyet başarılı kaleci riske edip daha büyük bir sakatlıkla karşılaşmak istemiyor. Elde sadece 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin ve 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz bulunuyor. Slovacko maçında Altay olmazsa kalede Ertuğrul olacak.Öte yandan diğer sakatlıklar da Jesus'un planlarını direkt etkiliyor. Serdar Aziz ve Mert Hakan zaten sakattı. Joao Pedro'da da yırtık çıktı. Ferdi'nin de riske edilmemesi düşünülüyor. Ayrıca İrfan Can ve King de sakat. Çekya ekibine karşı sakatların oynaması beklenmiyor. Üstüne kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek de yok. Bu nedenle sarı-lacivertlilerde adeta sil baştan bir ilk 11 bekleniyor. Ayrıca 8 Ağustos'ta da ligin ilk haftasında Ümraniyespor maçı olacak.