Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu ama yeniden sakatlandı.
Sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu, maçın 83. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi.
Alexander Djiku'nun yerine Jayden Oostwerwolde oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.
Sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu, maçın 83. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi.
Alexander Djiku'nun yerine Jayden Oostwerwolde oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.
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