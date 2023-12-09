Fenerbahçe'de Alexander Djiku yeniden sakatlandı

Fenerbahçe'nin stoper Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde yeniden sakatlandı. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Alexander Djiku yeniden sakatlandı
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09 Aralık 2023 20:49
Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu ama yeniden sakatlandı.

Sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu, maçın 83. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi.

Alexander Djiku'nun yerine Jayden Oostwerwolde oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.

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