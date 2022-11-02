Fenerbahçe'de 5 eksik!

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'de 5 eksik!
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02 Kasım 2022 15:07
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu açıklandı.

SArı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi kadroda yer almadı.

Ayrıca, İrfancan Eğribayat antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiği için Kiev maçı kadrosunda kendine yer bulamadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:



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