Fenerbahçe'de as oyuncuların yokluğunda yaşanan sorun yönetimi harekete geçirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal ve kurmaylarının raporu doğrultusunda ara transferde hem ilk 11'deki rekabet hem de yedek kulübesinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Yıldızların olmadığı takdirde seviyenin düştüğünü gözlemleyen yönetim, 4 bölge için çalışmalara start verdi. İşte o detaylar:
BECAO VE DJIKU'YU YEDEKLEYECEK İSİM BAKILIYOR
İlk olarak stopere odaklanılacak. Becao ve Djiku'nun yokluğunda sorunlar yaşayan F.Bahçe, Luan Peres'i gözden çıkardı. Serdar Aziz'in sık sık sakatlanması düşündürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirmek isteyen teknik heyet, Oosterwolde'yi sol bekte kullanmak istiyor. Becao veya Djiku olmadığında soru işareti oluşturmayan stoper alınacak.
MERKEZDE REKABET ARTIRILACAK
Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntı görüldü. Zajc istenilen performansı veremezken Mert Hakan'ın sakatlığı takımı sarstı. Devre arasında Sloven oyuncuya teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak. İsmail Yüksek ile rekabete girecek ve Fred'in yokluğunda iyi bir orta saha oyuncusu bakılıyor. Dortmund'ta forma giyen milli yıldız Salih Özcan ilk sırada…
SOL KANATTA KİNG VE KENT YOLCU
Tadic'i dinlendiremeyen İsmail Kartal, Ryan Kent'den verim alamazken oyuncunun kapasitesini düşük buluyor. Sakatlıktan başını kaldıramayan King'in durumuna göre sola ekleme yapılacak. Kartal, bu alınacak ismin santrfor özelliklerini taşımasını istiyor. Kanarya, aradığı kanat oyuncusunu bulduğu takdirde Kent'i elden çıkararak kiralamayı düşünüyor.
SANTRFOR BATSHUAYİ'YE BAĞLI
Dzeko'nun başarılı performansı teknik heyeti sevindirirken Batshuayi kafa olarak F.Bahçe'den ayrıldı. Umut Nayir'in katkısını zayıf kalması ve Batshuayi'nin de teklifleri değerlendirmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertliler birkaç isimle görüşme yaptı. Fransa ve İtalya Ligi'nden olduğu öğrenilen iki santrforun transferi, Belçikalı yıldıza bağlı.
Teknik direktör İsmail Kartal ve kurmaylarının raporu doğrultusunda ara transferde hem ilk 11'deki rekabet hem de yedek kulübesinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
Yıldızların olmadığı takdirde seviyenin düştüğünü gözlemleyen yönetim, 4 bölge için çalışmalara start verdi. İşte o detaylar:
BECAO VE DJIKU'YU YEDEKLEYECEK İSİM BAKILIYOR
İlk olarak stopere odaklanılacak. Becao ve Djiku'nun yokluğunda sorunlar yaşayan F.Bahçe, Luan Peres'i gözden çıkardı. Serdar Aziz'in sık sık sakatlanması düşündürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirmek isteyen teknik heyet, Oosterwolde'yi sol bekte kullanmak istiyor. Becao veya Djiku olmadığında soru işareti oluşturmayan stoper alınacak.
MERKEZDE REKABET ARTIRILACAK
Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntı görüldü. Zajc istenilen performansı veremezken Mert Hakan'ın sakatlığı takımı sarstı. Devre arasında Sloven oyuncuya teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak. İsmail Yüksek ile rekabete girecek ve Fred'in yokluğunda iyi bir orta saha oyuncusu bakılıyor. Dortmund'ta forma giyen milli yıldız Salih Özcan ilk sırada…
SOL KANATTA KİNG VE KENT YOLCU
Tadic'i dinlendiremeyen İsmail Kartal, Ryan Kent'den verim alamazken oyuncunun kapasitesini düşük buluyor. Sakatlıktan başını kaldıramayan King'in durumuna göre sola ekleme yapılacak. Kartal, bu alınacak ismin santrfor özelliklerini taşımasını istiyor. Kanarya, aradığı kanat oyuncusunu bulduğu takdirde Kent'i elden çıkararak kiralamayı düşünüyor.
SANTRFOR BATSHUAYİ'YE BAĞLI
Dzeko'nun başarılı performansı teknik heyeti sevindirirken Batshuayi kafa olarak F.Bahçe'den ayrıldı. Umut Nayir'in katkısını zayıf kalması ve Batshuayi'nin de teklifleri değerlendirmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertliler birkaç isimle görüşme yaptı. Fransa ve İtalya Ligi'nden olduğu öğrenilen iki santrforun transferi, Belçikalı yıldıza bağlı.