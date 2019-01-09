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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris
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09 Ocak 2019 13:30
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında perşembe günü sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beİN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Zalgiris'in ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.

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