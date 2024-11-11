Fenerbahçe Beko'ya kötü haber; sakatlık!

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı oyun kurucusu Wade Baldwin IV'ün sakatlandığını açıkladı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 8 Kasım Cuma günü oynanan Ldlc Asvel karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.



Wade Baldwin'in 3-4 hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.



İŞTE OYNAMAYACAĞI MAÇLAR



Fenerbahçe Beko, bu süreçte ligde Anadolu Efes, Mersin Spor ve Türk Telekom; THY EuroLeague'de ise Bayern Münih, Zalgiris, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.





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