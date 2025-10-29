29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-011'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-011'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-013'
29 Ekim
Roma-Parma
0-013'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-183'

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 mağlup oldu.

calendar 29 Ekim 2025 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 01:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 7. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 94-79 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Euroleague'deki 4. yenilgisini yaşadı. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 2 maçını kazanarak toparlanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkaramadı.

İspanyol ekibi ise üst üste 2, toplamda 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında 30 Ekim perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Valencia Basket: Taylor 17, Reuvers 4, Pradilla 7, Montero 12, Moore 7, Badio 15, Puerto 9, Lopez-Arostegui, Sako 4, Thompson 11, Costello 6, Nogues

Fenerbahçe Beko: Tucker 16, Tarık Biberoviç 18, Jantunen 4, Hall 2, Birch 2, Bacot 4, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Onuralp Bitim, Colson 2, Metecan Birsen

1. Periyot: 27-13

Devre: 51-35

3. Periyot: 76-56

5 Fauller çıkan: 38.41 Sako (Valencia Basket)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
