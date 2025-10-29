Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 7. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 94-79 yenildi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Euroleague'deki 4. yenilgisini yaşadı. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 2 maçını kazanarak toparlanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkaramadı.
İspanyol ekibi ise üst üste 2, toplamda 4. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında 30 Ekim perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.
Salon: Roig Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Valencia Basket: Taylor 17, Reuvers 4, Pradilla 7, Montero 12, Moore 7, Badio 15, Puerto 9, Lopez-Arostegui, Sako 4, Thompson 11, Costello 6, Nogues
Fenerbahçe Beko: Tucker 16, Tarık Biberoviç 18, Jantunen 4, Hall 2, Birch 2, Bacot 4, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Onuralp Bitim, Colson 2, Metecan Birsen
1. Periyot: 27-13
Devre: 51-35
3. Periyot: 76-56
5 Fauller çıkan: 38.41 Sako (Valencia Basket)
