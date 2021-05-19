Fenerbahçe Beko'nun play-off yarı finalinde konuğu Pınar Karşıyaka

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında 20 Mayıs Perşembe günü Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayacak.



Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen'i 2-0 ile geçerek adını yarı finale yazdırdı.



Ligde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka ise Türk Telekom'u 2-1 ile eleyerek, yarı finale kaldı.



Yarı final serisinde üç galibiyet alan takım finale yükselecek. Seride ikinci karşılaşma, 22 Mayıs Cumartesi günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



