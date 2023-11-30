Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid

THY EuroLeague'in 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.
Ülker Sports Arena'da oynanacak TSİ 20:45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 10 hafta sonunda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak dokuzuncu sırada yer alıyor.
Real Madrid ise oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup tek takım konumunda yer alıyor.
Ülker Sports Arena'da oynanacak TSİ 20:45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 10 hafta sonunda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak dokuzuncu sırada yer alıyor.
Real Madrid ise oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup tek takım konumunda yer alıyor.
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