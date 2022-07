Fenerbahçe Beko'nun Euroleague takvimi belli oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2022-23 sezonu THY EuroLeague takvimi belli oldu.



Sarı-lacivertliler THY EuroLeague'de normal sezonu 6 Ekim Perşembe günü Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maçla açacak.



Fenerbahçe Beko, normal sezonu 13 Nisan Perşembe günü Kızılyıldız ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayla noktalayacak.



Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'deki maç programı şöyle:



1. Hafta: Bayern Münih - Fenerbahçe Beko (6 Ekim Perşembe – 20.30)

2. Hafta: Fenerbahçe Beko – Maccabi Playtika (14 Ekim Cuma – 20.45)

3. Hafta: Fenerbahçe Beko – LDLC Asvel (18 Ekim Salı – 20.45)

4. Hafta: Fenerbahçe Beko – Valencia Basket (20 Ekim Perşembe – 20.45)

5. Hafta: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (28 Ekim Cuma – 20.30)

6. Hafta: Barcelona - Fenerbahçe Beko (4 Kasım Cuma – 20.30)

7. Hafta: Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız (11 Kasım Cuma – 20.45)

8. Hafta: Fenerbahçe Beko – Panathinaikos OPAP (18 Kasım Cuma – 20.45)

9. Hafta: AS Monaco - Fenerbahçe Beko (22 Kasım Salı – 19.00)

10. Hafta: EA7 Emporio Armani Milan - Fenerbahçe Beko (24 Kasım Perşembe – 20.30)

11. Hafta: Fenerbahçe Beko – Real Madrid (2 Aralık Cuma – 20.45)

12. Hafta: Alba Berlin - Fenerbahçe Beko (8 Aralık Perşembe – 20.00)

13. Hafta: Olympiakos - Fenerbahçe Beko (13 Aralık Salı – 21.00)

14. Hafta: Fenerbahçe Beko – Cazoo Baskonia (16 Aralık Cuma – 20.45)

15. Hafta: Fenerbahçe Beko – Partizan (22 Aralık Perşembe – 20.45)

16. Hafta: Virtus Segafredo Bologna - Fenerbahçe Beko (30 Aralık Cuma - 20.30)

17. Hafta: Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko (5 Ocak Perşembe – 20.00)

18. Hafta: Panathinaikos - Fenerbahçe Beko (10 Ocak Salı – 21.00)

19. Hafta: Fenerbahçe Beko – Bayern Münih (12 Ocak Perşembe – 20.45)

20. Hafta: Fenerbahçe Beko – AS Monaco (19 Ocak Perşembe – 20.45)

21. Hafta: LDLC Asvel - Fenerbahçe Beko (26 Ocak Perşembe – 20.00)

22. Hafta: Fenerbahçe Beko – Olympiakos (31 Ocak Salı – 20.45)

23. Hafta: Fenerbahçe Beko – Alba Berlin (3 Şubat Cuma – 20.45)

24. Hafta: Fenerbahçe Beko - EA7 Emporio Armani Milan (9 Şubat Perşembe – 20.45)

25. Hafta: Partizan - Fenerbahçe Beko (23 Şubat Perşembe – 20.30)

26. Hafta: Fenerbahçe Beko – Virtus Segafredo Bologna (3 Mart Cuma – 20.45)

27. Hafta: Maccabi Playtika - Fenerbahçe Beko (8 Mart Çarşamba – 21.05)

28. Hafta: Fenerbahçe Beko – Barcelona (10 Mart Cuma – 20.45)

29. Hafta: Valencia Basket - Fenerbahçe Beko (17 Mart Cuma – 20.30)

30. Hafta: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas (24 Mart Cuma – 20.45)

31. Hafta: Real Madrid - Fenerbahçe Beko (29 Mart Çarşamba – 20.45)

32. Hafta: Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko (31 Mart Cuma – 20.30)

33. Hafta: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes (6 Nisan Perşembe – 20.45)

34. Hafta: Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko (13 Nisan Perşembe – 19.00)



NOT: Deplasman maçlarının saatleri "yerel saat" olarak belirtilmiştir.





