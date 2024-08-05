Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i kadrosuna kattı





Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i kadrosuna kattığını açıkladı.24 yaşındaki Hırvat uzun forvet Luka Samanic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.2018-19 sezonunu Petrol Olimpija formasıyla geçirdikten sonra 2019 NBA Draftları'nda 19. sıradan seçilen ve kariyerine NBA'de devam etmeyi seçen Luka Samanic, geride kalan beş yıllık dönemde San Antonio Spurs, New York Knicks, Boston Celtics ve Utah Jazz forması giyerken istediği şansları bulmakta zorlandı.Son olarak 2023-24 sezonunda Utah Jazz için ter döken 2.11 boyundaki oyuncu, 43 maçta 9.4 dakika ortalamayla süre alırken 4.1 sayı ve 2.4 ribaund ortalamalarına imza attı.