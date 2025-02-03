Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu açıkladı

Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu açıkladı
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03 Şubat 2025 12:06
Son güncelleme 03 Şubat 2025 12:57
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza'da forma giyen Jilson Bango'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Angolalı milli pivotla 2026-2027 sezonu sonuna dek anlaşmaya varıldı.

Basketbol kariyerine ülkesinin Marinha de Guerra ekibinde başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 2019-2022 yılları arasında yine Angola'da Premeiro de Agosto takımında forma giydi.

2022 yılında Almanya'nın Braunschweig takımına transfer olan Bango, bu sezon başında Casademont Zaragoza'yla anlaşmaya vardı.

İspanya Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu seçilen Bango, söz konusu dönemde oynadığı maçlarda 19,6 sayı, 7 ribaunt ve 23,4 verimlilik puanı ortalamalarına ulaştı.

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