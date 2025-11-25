25 Kasım
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de seriye devam etti!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.

calendar 25 Kasım 2025 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de seriye devam etti!
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı ağırladı.

Fenerbahçe, salondan 66-64 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyondaki 8. galibiyetini elde etti. Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.


Mücadele karşılıklı basketlerle düşük tempoda başladı. Maçın başında boyalı alanı iyi savunan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 10-8 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde Vildoza ile etkili olan Virtus Bologna, 9. dakikayı 15-12 üstün tamamladı. Pota altından üst üste sayılar bulan konuk ekip, birinci periyodu 17-15 önde bitirdi.

İtalyan ekibi, ikinci çeyrekte top kayıpları yapan ve üst üste hücumlardan skor üretemeyen sarı-lacivertli takım karşısında 15. dakikayı 24-19 üstün noktaladı. Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Tarık Biberovic ve Baldwin ile sayılar bulsa da Virtus Bologna, devreye 30-31 önde girdi.

İkinci yarı dengeli bir oyunla başladı. Sarı-lacivertli takım, üst üste top kayıpları yapan İtalyan temsilcisi karşısında peş peşe gelen üç sayılık basketlerle final periyoduna 50-47'lik avantajla gitti.

Son çeyrekte taraftarının da desteğini yanına alan Fenerbahçe Beko, top kayıplarına devam eden rakibi önünde Baldwin'in dış atış isabetiyle öne geçti: 60-59. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna karşısında skor üretmekte zorlanırken rakibine de son bölümde kolay sayı şansı vermedi. İki ekip de maçın sonlarına doğru serbest atış çizgisinden skor üretirken son 1 dakikaya takımlar 64-64 berabere girdi. Bitime 45 saniye kala Melli ile pota altından bir basket bulan ev sahibi takım, son anlarda topu iyi çevirdi ve karşılaşmayı 66-64 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, müsabakadan önce Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 5 bin sayı barajını aşan kaptan Melih Mahmutoğlu'na "5000 numaralı" formayı hediye etti.

İki takım oyuncuları karşılaşmadan önce 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen ve şimdilerde hastalığından dolayı tedavi gören Achille Polonara için "Forza Achi" (Haydi Achi) pankartıyla sahada yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, maç öncesindeki ısınma bölümüne "Kadına Şiddete Dur De" pankartıyla çıktı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Thomas Bissuel (Fransa), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 8, Melli 4, Birch 2, Bacot 5, Baldwin 18, Onuralp Bitim 2, Jantunen 2, Colson 8

Virtus Bologna: Vildoza 8, Edwards 11, Alston 6, Akele, Diouf 7, Pajola 5, Niang 3, Hackett, Morgan 13, Diarra 2, Jallow 9

1. Periyot: 15-17

Devre: 30-31

3. Periyot: 50-47

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
