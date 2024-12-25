Fenerbahçe beklentilerin altında kaldı!

Fenerbahçe, ligde oynadığı 16 maçta (Bir hafta BAY geçti) 36 puan topladı. Sarı lacivertliler, ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan ardında 2'nci sırada tamamladı.
Jose Mourinho'nun ekibi 40 kez fileleri havalandırırken, 15 kez de topu kendi ağlarında gördü. Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen takımı olsa da eleştiri oklarından kaçamadı.
Sarı lacivertli ekip, 5 maçta puan kaybı yaşadı. Göztepe, Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe; Galatasaray ve Beşiktaş'a ise yenildi.
Takımın en golcü ismi, tüm kulvarlarda 14 defa ağları sarsan Edin Dzeko oldu. 9 asist yapan Dusan Tadic de hücum performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu ayrıca, 32 büyük şans yarattı.
Youssef En-Nesyri, kaydettiği 6 kafa golü ile hava toplarındaki etkinliğini ortaya koydu.
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Kadıköy'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Jose Mourinho'nun ekibi 40 kez fileleri havalandırırken, 15 kez de topu kendi ağlarında gördü. Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen takımı olsa da eleştiri oklarından kaçamadı.
Sarı lacivertli ekip, 5 maçta puan kaybı yaşadı. Göztepe, Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe; Galatasaray ve Beşiktaş'a ise yenildi.
Takımın en golcü ismi, tüm kulvarlarda 14 defa ağları sarsan Edin Dzeko oldu. 9 asist yapan Dusan Tadic de hücum performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu ayrıca, 32 büyük şans yarattı.
Youssef En-Nesyri, kaydettiği 6 kafa golü ile hava toplarındaki etkinliğini ortaya koydu.
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Kadıköy'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.