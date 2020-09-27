Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi için motivasyon konuşması!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un moral verici bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan derbi için motivasyon konuşması!
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27 Eylül 2020 14:18
Türk Telekom Stadı'ndan oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takıma büyük destek veriyor. Hafta içerisinde takım ve yönetim tekne gezisinde buluşmuştu.

Keyifli anların yaşandığı bu gezide Başkan Ali Koç'un moral verici bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Özellikle Hatayspor maçındaki oyun ve skorun ardından ciddi eleştiriler alan teknik heyet ve takıma olan güvenini dile getiren Başkan Koç, galibiyete inandığını vurguladı.



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