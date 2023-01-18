Fenerbahçe Alagöz Holding'den Olympiakos'a fark!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 92-58 mağlup etti.
Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan A Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 51-25 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 69-40 önde girdiği karşılaşmayı 92-58 kazandı.
Sarı-lacivertliler, grupta üst üste 8. maçından üstün ayrılırken, Yunan temsilcisi 10. maçında da galibiyetle tanışamadı.
Fenerbahçe Alagöz Holding'in en skorer ismi 22 sayıyla Breanna Stewart oldu.
Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan A Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 25-15 önde kapatan Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 51-25 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 69-40 önde girdiği karşılaşmayı 92-58 kazandı.
Sarı-lacivertliler, grupta üst üste 8. maçından üstün ayrılırken, Yunan temsilcisi 10. maçında da galibiyetle tanışamadı.
Fenerbahçe Alagöz Holding'in en skorer ismi 22 sayıyla Breanna Stewart oldu.
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