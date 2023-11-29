Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da farklı kazandı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Macaristan'ın DVTK HUN-Therm takımını 81-64 yendi.

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Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da farklı kazandı!
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29 Kasım 2023 22:05
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Macaristan'ın DVTK HUN-Therm takımını 81-64 mağlup etti.

Miskolc kentinde oynanan A Grubu maçında ilk çeyreği 20-18 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-37 önde gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve son çeyreğe 66-53 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 81-64 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, grupta 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü.

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