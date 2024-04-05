Fenerbahçe Alagöz final serisinin ilk maçında galip!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi Fenerbahçe Alagöz Holding 99-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Alagöz final serisinde durumu 1-0'a getirdi.
Final serisinin ikinci maçı 7 Nisan'da yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride 3'e ulaşan takım ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede bitirecek.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Halil Erkoç
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 4, McBride 18, Sarah 13, Meesseman 21, Howard 17, Sevgi Uzun 15, Tilbe Şenyürek 9, İdil Saçalır, Ayşe Yılmaz 2, Selin Rachel Gül
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Mabrey 12, Araujo 2, Lafeesa 19, Williams 17, Derin Yaya 4, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 13
1. Periyot: 24-15
Devre: 52-47
3. Periyot: 80-63
Karşılaşmayı ev sahibi Fenerbahçe Alagöz Holding 99-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Alagöz final serisinde durumu 1-0'a getirdi.
Final serisinin ikinci maçı 7 Nisan'da yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride 3'e ulaşan takım ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede bitirecek.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Halil Erkoç
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 4, McBride 18, Sarah 13, Meesseman 21, Howard 17, Sevgi Uzun 15, Tilbe Şenyürek 9, İdil Saçalır, Ayşe Yılmaz 2, Selin Rachel Gül
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Mabrey 12, Araujo 2, Lafeesa 19, Williams 17, Derin Yaya 4, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 13
1. Periyot: 24-15
Devre: 52-47
3. Periyot: 80-63
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