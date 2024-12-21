Fenerbahçe, 7 maçtır kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.
Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.
Kalesinde gol gördüğü 7 maç:
- 2-6 Kayserispor
- 1-2 Slavia Prag
- 3-1 Gaziantep FK
- 0-1 Beşiktaş
- 0-2 Athletic Bilbao
- 3-1 Başakşehir
- 1-1 Eyüpspor
Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.
Kalesinde gol gördüğü 7 maç:
- 2-6 Kayserispor
- 1-2 Slavia Prag
- 3-1 Gaziantep FK
- 0-1 Beşiktaş
- 0-2 Athletic Bilbao
- 3-1 Başakşehir
- 1-1 Eyüpspor