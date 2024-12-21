Fenerbahçe, 7 maçtır kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, oynadığı son 7 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, 7 maçtır kalesini kapatamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2024 02:10
Fenerbahçe, son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.

Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.

Kalesinde gol gördüğü 7 maç:

- 2-6 Kayserispor

- 1-2 Slavia Prag

- 3-1 Gaziantep FK

- 0-1 Beşiktaş

- 0-2 Athletic Bilbao

- 3-1 Başakşehir

- 1-1 Eyüpspor

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery