FCSB, PAOK karşısında tur atladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında FCSB, konuk ettiği PAOK'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan FCSB, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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FCSB, PAOK karşısında tur atladı
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20 Şubat 2025 22:59
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında FCSB, PAOK'u konuk etti. 
Ulusal Arena'da oynanan maçı FCSB, 2-0 kazandı.

Ev sahibine  galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Juri Cisotti ve 81. dakikada David Miculescu kaydetti. 

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan FCSB, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. PAOK ise Avrupa'ya veda etti. 

FCSB, son 16 turunda Eintracht Frankfurt veya Lyon ile eşleşecek.


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