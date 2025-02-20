UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında FCSB, PAOK'u konuk etti.
Ulusal Arena'da oynanan maçı FCSB, 2-0 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Juri Cisotti ve 81. dakikada David Miculescu kaydetti.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan FCSB, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. PAOK ise Avrupa'ya veda etti.
FCSB, son 16 turunda Eintracht Frankfurt veya Lyon ile eşleşecek.
Ulusal Arena'da oynanan maçı FCSB, 2-0 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Juri Cisotti ve 81. dakikada David Miculescu kaydetti.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan FCSB, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. PAOK ise Avrupa'ya veda etti.
FCSB, son 16 turunda Eintracht Frankfurt veya Lyon ile eşleşecek.
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