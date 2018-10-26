  •  
    "Quaresma benden çok daha yetenekli adam.."
  •  
    Bunun adı da ÇILGINLIK Sahne Talisca'nın oldu!..
  •  
    G.Saray'ın soluk borusu için FLAŞ bir iddia var!..
  •  
    Türkiye'ye haber yolladı "Ne olursunuz geleyim"
  •  
    Karius'a tepki gösterdi; "Geceleri az çık da..."

Fatih Terim'in ilk 11 sıkıntısı! İşte muhtemel Malatyaspor kadrosu

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11 kurmakta zorlanıyor

Kaynak: Haberturk
Fatih Terim'in ilk 11 sıkıntısı! İşte muhtemel Malatyaspor kadrosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2018 11:55
Galatasaray'da üstü üste gelen ani sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'in elini kolunu bağlıyor. Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Fernando, Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba'nın yanı sıra son oynanan Schalke 04 karşılaşmasında sakatlanan Eren Derdiyok ile Yuto Nagatomo'nun yokluğu, deneyimli teknik adamı Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 konusunda sıkıntıya soktu.

Eren'in yokluğunda Sinan'ı forvet olarak görevlendiren İmparator'un, pazar günü oynanacak maçta iki seçeneği bulunuyor.

Eren'in forma giyememesi halinde Terim ya Muğdat'ı ilk 11'de sahaya sürecek ya da Sinan'ı forvete çekerek sağ kanatta genç Yunus Akgün'e şans verecek. Ancak bu 2 oyuncunun da maç eksiğinin bulunduğunu bilen deneyimli teknik adam, Eren'in mutlaka maça yetiştirilmesini bekliyor.

Orta sahada ise Selçuk İnan dışında hamle adamı bulunmayan tecrübeli teknik adam, kulübesinde hamle adamı olmadığı için kara kara düşünüyor.

Ligdeki son Bursa maçında tel tel dökülen Ömer Bayram'ı Nagatomo'nun yokluğunda zorunluluktan ilk 11'de sahaya sürmesi muhteme Terim, Linnes - Mariano tercihine de yer verebilir.

-Yuto Nagatomo
-Eren Derdiyok (Belirsiz)
-Serdar Aziz
-Fernando Reges
-Sofiane Feghouli
-Emre Akbaba
-Henry Onyekuru

MUHTEMEL 11
SENCE NASIL OLMALI? KUR...


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için