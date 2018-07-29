Fatih Terim'den sürpriz denemeler

Transferde bir türlü istenen isimler kadroya katılamazken bunda iki temel sebep öne çıkıyor... Öncelikle UEFA ile yapılan anlaşma çerçevesinde oyuncu satmadan G.Saray kadrosuna kimseyi katamayacak. Eli kolu bağlayan yönetimin karşısına bu sebebin yanı sıra bir de yabancı sınırı çıkıyor. Kadroda 13 yabancı olması nedeniyle şu anda sadece 1 yabancı oyuncu transferine izin var. Yerliler için yapılan görüşmelerde kulüplerin astronomik istekleri de bu oyunculara yönelmeyi zorlaştırırken takviye de yapılamıyor.İşte bu durum teknik direktör Fatih Terim'in de B planlarını devreye sokmasına neden oldu. Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesinde takıma yeni oyuncuların katılmaması durumuna göre de yeni planlar yapıyor...İlk olarak stoperde en büyük eksikliği çekiyor Terim... Serdar Aziz ve Denayer ikilisini kullanan deneyimli çalıştırıcı Belçikalı oyuncunun ayrılığı ile birlikte Maicon-Serdar ikilisine dönerken Donk'u da tehlike anında stoperde kullanmak için hazırlanıyor. Savunmanın sağında ise Ahmet Çalık formülünü de Terim deniyor. Elde Mariano ve Martin Linnes var ancak zaman zaman Linnes'i sol bekte de kullanacak olan Fatih Terim sezon içindeki aksaklıklarda Ahmet Çalık'ı sağ beke kaydıracak. Genç oyuncu Ozan Kabak ise stoperde denenen bir diğer alternatif.Orta sahada ise sürpriz bir isim savunmanın önünde zaman zaman sahada olabilir. Stoke City'den Badou Ndiaye için ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncunun geri alınamaması halinde alternatifleri de düşünüyor. Burada öne çıkan isim ise Sofianne Feghouli. Cezayirli oyuncunun hızlı oyununun yanı sıra adam eksiltebilmesi ve teknik özellikleri de Fernando ile ikili olmasının önünü açabilir. Genç oyunculardan Celil Yüksel de rotasyonda bu sezon orta sahada kendisine yer bulabilir.Gelelim hücum hattına... Sinan Gümüş Fatih Terim'in jokerlerinden olacak. Genelde sağ kanatta oynayan Sinan Gümüş'ü bu sezon sol kanatta da görebileceğiz. Hatta bazı maçlarda 90 dakika içinde kanat değiştirmeye de hazırlanıyor. Muğdat Çelik ise Terim'in gizli forveti durumunda. Akhisar'dan alınan oyuncu bu sezon Bafetimbi Gomis ve Eren dışında forvette oyuncu bulunmaması nedeniyle sık sık forvet hattında sahaya çıkabilir ya da maç içinde bu bölgeye kaydırılabilir.