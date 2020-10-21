Fatih Terim'den Florya'da motivasyon toplantısı

Evinde Alanyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da büyük düşüş sürüyor. Sezona süper başlayan Sarı- Kırmızılılar özellikle transfer döneminde yaşanan krizin bedelini ödüyor. Seri, Lemina ve Onyekuru'nun yerine Fatih Terim'in istediği isimlerin gelmemesi fitili ateşledi.



OLUMLU HAVA HEMEN DAĞILDI



Orta alan ve kanatlarda büyük bir kadro zaafiyeti ortaya çıkarken, Terim ile yönetimin de arası açıldı. Çıkan gerilim Florya'ya kötü yansıdı ve takımdaki olumlu hava bir anda dağıldı.



KONSANTRASYON KAYBOLDU!



Sezona çok iyi giren Feghouli ve Belhanda da 2-3 hafta içinde adeta dibe vurdu. İki yıldızın yönetimle yaşadığı maaş krizinin ardından konsantrasyonunu kaybettiği konuşuluyor.



TAKIMLA TOPLANTI YAPACAK



Fatih Terim şimdi kötü gidişi durdurmak için çözüm arıyor. Tecrübeli hocanın futbolcularla bugün bir toplantı yapacağı ve takım içindeki kötü havayı dağıtmaya çalışacağı öğrenildi.



ÇOK BÜYÜK BİR ŞOK YAŞANDI



10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle yenilen Galatasaray'da çok büyük bir şok yaşandı



SON 14 SEZONUN EN KÖTÜSÜ!



Galatasaray son 14 sezonun en kötü sezon başlangıcına imza attı. Süper Lig'de 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip 7 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar son olarak 2006- 2007'de benzer bir tablo çizmişti. Cimbom o sezona 1 galibiyet ve 4 beraberlik ve 7 puanla başlamıştı. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottlara bakıldığında en az puanı da bu dönem topladı. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli hoca yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Fatih Terim ile bu periyotta en fazla puanı, 5'te 5 yaptığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.



