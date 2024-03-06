Fatih Terim'in kupa finalindeki rakibi belli oldu

Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Panaitolikos ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi ve Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'un rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in kupa finalindeki rakibi belli oldu
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06 Mart 2024 21:54
Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris ile Panaitolikos karşı karşıya geldi. Harilaou Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. 

Bu sonuçla birlikte ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Aris, adını Yunanistan Kupası'nda finale yazdırdı. 

Aris'in kupa finalindeki rakibi Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos olacak. 

 

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