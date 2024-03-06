Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris ile Panaitolikos karşı karşıya geldi. Harilaou Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Aris, adını Yunanistan Kupası'nda finale yazdırdı.
Aris'in kupa finalindeki rakibi Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos olacak.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Aris, adını Yunanistan Kupası'nda finale yazdırdı.
Aris'in kupa finalindeki rakibi Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos olacak.
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